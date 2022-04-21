Японський Nissan відродив його десять років тому, однак він не виправдав сподівань.

Керівництво японського автовиробника Nissan Motor вирішило остаточно закрити бренд Datsun, під яким майже десять останніх років виробляли бюджетні автомобілі.

Як стало відомо, виробництво автомобілів під цим брендом було повністю припинено на індійському підприємстві Renault-Nissan у місті Ченнай (раніше Мадрас).

До речі Renault готує нову версію бюджетного кросовера

Японські автомобілі під брендом Datsun випускались з 1931 по 1986 рік, вони були предками сучасного Nissan. У 2013 році Datsun відродили в якості бюджетного бренду, на кшталт Dacia для Renault. Його розвивали всього на кількох ринках – Індії, Індонезії, ПАР та Росії. Було створено кілька бюджетних моделей, в тому числі Go, Go+, redi-Go, а в РФ всього півроку випускались Datsun, які по суті були перелицьованими "Ладами".

Вже у 2019 році стало відомо про плани керівництва Nissan відмовитись від бюджетного бренду у зв’язку з тим, що проект не виправдав очікувань. В Україні автомобілі бренду Datsun продавати не збирались.