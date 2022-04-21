Японский Nissan возродил его десять лет назад, однако он не оправдал надежд.

Руководство японского автопроизводителя Nissan Motor решило окончательно закрыть бренд Datsun, под которым почти десять последних лет производили бюджетные автомобили.

Как стало известно, производство автомобилей под этим брендом было полностью прекращено на индийском предприятии Renault-Nissan в городе Ченнаи (ранее Мадрас).

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Японские автомобили под брендом Datsun выпускались с 1931 по 1986 год, они являлись предками современного Nissan. В 2013 году Datsun возродили в качестве бюджетного бренда, типа Dacia для Renault. Его развивали всего на нескольких рынках – Индии, Индонезии, ЮАР и России. Было создано несколько бюджетных моделей, в том числе Go, Go+, redi-Go, а в РФ всего полгода выпускались Datsun, которые, по сути, были перелицованными "Ладами".

Уже в 2019 году стало известно о планах руководства Nissan отказаться от бюджетного бренда в связи с тем, что проект не оправдал ожиданий. В Украине автомобили бренда Datsun продавать не собирались.