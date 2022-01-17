Обновленный Renault Kwid предназначен для рынка Бразилии. Его презентуют 20 января.

Компания Renault собирается в скором времени представить обновленную версию бюджетного кроссовера – Kwid.

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Так, в сети появились первые изображения рестайлингового варианта. Сама компания пока не обнародовала информацию о будущей новинке, а вот фотошпионы уже успели подловить новый автомобиль. Соответствующие фото были опубликованы на странице Autoinbrazil в Instagram.

Как можно увидеть из фотографий, обновленный Renault Kwid получит новую решетку радиатора и передний бампер, а также двухуровневую головную оптику. Среди нововведений в салоне – увеличенный до восьми дюймов сенсорный экран мультимедийной системы. Также появится новая панель приборов с цифровым спидометром. Базовая комплектация Renault Kwid включает две подушки безопасности и ABS, а вот камера заднего вида и интернет – опции.

Технической информации пока нет. Предположительно, Kwid будет иметь 1,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 82 л. с. Поскольку кроссовер выпускается в Бразилии, двигатель сможет работать на этаноле – такое топливо чрезвычайно популярно в этой стране.

Новый Renault Kwid будет презентован 20 января. В Бразилии цены на текущий Renault Kwid стартуют от 29,9 тысячи реалов (5,5 тысячи долларов).