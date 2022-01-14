Задача по поиску места и собственно парковки автомобиля стала значительно проще благодаря новым разработкам компании Renault.

Инновации – это самое главное из того, что делает Renault со времени создания. На протяжении десятилетий инженеры Renault ищут и находят решения, которые помогают сделать вождение более удобным, практичным и безопасным.

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Инновационная система парковки одной педалью, разработанная руководителем проекта Джонг-Хуном и инженером по алгоритму системы Пап, продолжает традицию превращения препятствий в преимущества.

В 1898 г. Луи Рено запатентовал коробку передач с прямой передачей крутящего момента от двигателя к карданному валу, что привело к возникновению понятия "прямая передача" и всемирному применению настоящего изобретения. Через несколько недель, вместе со своими братьями Марселем и Фернаном, он основал компанию Renault Frères, начав невероятное путешествие, в котором инженеры этого бренда постоянно пытаются превзойти самих себя в инновациях. И в этом Джонг-Хун и Пап разбираются очень хорошо! Им дали задание разработать систему "Усовершенствованный помощник по парковке", и они должны были найти решение, которое в корне меняло бы их проект из-за "кнопочной войны", вызванной совсем другой разработкой, которая появилась за два месяца до завершения проекта.

Чтобы парковаться было проще

Уже много лет Renault устанавливает на свои авто системы помощи водителю для упрощения парковки. Первым шагом в этом направлении была установка сенсора парковки в 1990-х – 2000-х годах, сначала в задней части авто для заднего хода, а затем и спереди. Пап улыбается: "Теперь не надо было выходить из машины, чтобы посмотреть, достаточно ли места для парковки".

Через несколько лет во вспомогательных системах парковки появилась камера заднего вида, а также 360-градусная камера с полным обзором. "Теперь водитель не только слышал звуковой сигнал, но и видел положение препятствий на мультимедийном экране, встроенном в панель приборов".

Когда Easy Park Assist (легкая парковка) впервые была установлена на Espace 5 в 2015 году, "мы вступили в новую эру", говорит Пап. Когда водитель активирует эту опцию, машина сама находит пространство, достаточное для парковки, и сама рассчитывает линию движения, поворачивая руль, а водителю остается только контролировать ускорение, торможение и переключение от заднего хода к движению и ручной тормоз.

Переделав модель Espace в 2019 году, Renault решила пойти еще дальше в автоматизации парковки: была разработана собственная система помощи в парковке, которая контролирует все авто во время маневрирования – от нахождения места для парковки до выключения двигателя. Систему Easy Park Assist заменила система Advanced Park Assist (усовершенствованный помощник по парковке).

Воплощение этого амбициозного замысла доверили двоим самым перспективным инженерам. Джонг-Хун, руководитель проекта по разработке вспомогательных систем, должен был предложить идею новой системы, а Пап, инженер по алгоритмам вспомогательных систем, должен был ее реализовать.

Самым серьезным ограничением в их работе было то, что система должна была подпадать под категорию "помощь водителю", а не сводиться к передаче контроля. То есть они должны были обеспечить полное участие водителя во всем процессе маневрирования.

Для Джонг-Хуна и Пап это было проще простого! Они предложили идею кнопки, которую водитель должен был нажимать и удерживать. "Чтобы начать маневр, водителю нужно было лишь нажать кнопку, а в случае какой-то проблемы отпустить ее и снова нажать для завершения парковки", – объяснил Джонг-Хун. Хорошо было то, что на центральной консоли оставалось место для кнопки, поскольку кнопку крейсерского режима/ограничения скорости переместили на руль. Новую кнопку можно было удобно разместить на центральной консоли, где водитель мог бы легко работать с ней, а локоть был бы в удобном положении – идеально во время маневра, который может длиться несколько десятков секунд!

Однако не учитывалось другое новшество – электронный парковочный тормоз Autohold, которому был предоставлен приоритет над системой Advanced Park Assist. Всего за несколько месяцев до выпуска автомобиля проект Джонг-Хуна и Пап развалился: их идея использования кнопки как "держателя" внимания водителя больше не подходила.

От кнопки педали

Теперь, когда уже не было кнопки, которая должна была удерживать внимание водителя и обеспечивать удобство пользования, казалось, что проект обречен. Но наши решительные и креативные инженеры не сдались!

Сначала Джонг-Хун и Пап хотели добавить еще одну кнопку, но времени для этого уже не было, особенно учитывая решение "разгрузить" центральную консоль нового Espace. Они еще рассматривали возможность размещения кнопки активации системы Advanced Park Assist под мультимедийным экраном, но тогда было бы не очень удобно в течение всего маневра парковки нажимать на кнопку вытянутой рукой. У них была одна единственная альтернатива – найти другой способ контакта... Вот тогда они и предложили задействовать педаль акселератора!

"Мы быстро поняли, что использование педали акселератора как точки контакта – это самое оптимальное решение. Так обеспечивается участие водителя, и это работает так же, как и кнопка. Все, что водителю нужно было сделать, это держать ногу на педали, чтобы активировать маневр, и отпустить, чтобы остановиться", – рассказывает Джонг-Хун, руководитель проекта по разработке вспомогательных систем Renault.

Приближался день выпуска автомобиля, поэтому действовать надо было быстро. Джонг-Хун и Пап начали разрабатывать прототип. Они работали быстро, но эффективно, и вскоре он был представлен. Их решение, которое получило название “Парковка одной педалью”, захватило воображение и снискало расположение. Отзывы тех, кому предложили протестировать новинку, были более чем положительные! "Мы провели испытания системы пользователями, и результаты были очень хороши: все отметили простоту и легкость пользования", – говорит Пап.

Решение задействовать педаль было реализовано в рекордно короткий срок – всего два месяца! "Это просто неслыханно – полностью изменить концепцию всего за два месяца! И все же нам это удалось! При обычных обстоятельствах разработка такой инновации заняла бы два года", – объясняет Джонг-Хун.

Заявку на патент отправили немедленно. Джонг-Хун отвечал за архитектуру и работу системы, Пап отвечал за алгоритм.

Но истинное удовольствие было от того, что решение использовать педаль сработало даже лучше, чем кнопка. Во-первых, потому что ею проще пользоваться. Водителю не нужно находить кнопку, чтобы начать маневр, а работать педалью для него естественнее. Во-вторых, потому что так безопаснее. Если возникает проблема (например, если за машиной появляется пешеход или животное), водитель инстинктивно отпускает педаль. И в-третьих, потому что система работает не полностью автономно. Сейчас сам водитель может контролировать скорость маневра, тогда как ранее скорость устанавливала система, независимо от того, как водитель нажал кнопку. С помощью системы Advanced Park Assist в сочетании с решением "Парковки одной педалью" водители теперь могут контролировать скорость маневра до 7 км/час. Более того, если раньше надо было дождаться полной остановки, чтобы возобновить маневр, теперь это можно сделать "на ходу".

"Использование педали позволило нам пойти дальше и перейти от простой функции кнопки "on/off" (включить/выключить) к пошаговому управлению. Это был непростой путь, настоящий вызов, но все, что случилось, в конце концов привело нас к решению, которое оказалось даже лучше нашей первой идеи", – отмечает Пап, инженер по алгоритмам вспомогательных систем Renault.

Трудности и невзгоды лишь заставили Джонг-Хуна и Пап разработать такую вспомогательную систему, с которой работать проще и легче. Система, установленная в модели Espace, оказалась настолько совершенной и практичной, что ее безо всяких изменений применили в новом Mégane E-TECH Electric, что красноречиво свидетельствует о признании их наследия. Эта невидимая система, которая работает на интуиции, идеально подходит к лаконичному и элегантному интерьеру новой модели.

Инновация Джонг-Хуна и Пап демонстрирует мощную творческую силу, которая создает портфолио интеллектуальной собственности компании Renault и подчеркивает новаторство ее работников.

На церемонии награждения авторов инноваций 2021 Renault Frères, где отметили это изобретение, Люка де Мео сказал: "В основе нашего стратегического плана "Renaulution" (Ренолюция) находится желание сделать нашу компанию действительно технологической и предлагать пользователям лучшие сервисы и хай-тек в наших автомобилях. Мы сейчас в процессе вхождения в автомобильную эру 4.0 – эру искусственного интеллекта. Для того, чтобы ежедневно делать наши автомобили лучше, мы повышаем уровень профессионализма в областях интерфейсов, больших объемов данных, сервисных платформ, операционных систем, кибербезопасности, связи и альтернативных источников энергии. В этом мы можем полагаться на собственные ресурсы, знания и умения. Наши автомобили и услуги отличаются интеллектуальными решениями, которые дают клиентам новый опыт, эмоции и удовольствие от вождения".