В Украине было продано 16 297 новых автомобилей Renault. По итогам 2021 года рыночная доля Renault Украина составила 14,01% (легковые и коммерческие автомобили вместе).

По результатам 12 месяцев 2021 года бренд Renault стал лидером на рынке легковых и коммерческих автомобилей (с долей рынка 14,01%). В ТОП-5 популярнейших моделей в Украине две – Renault: Duster и Sandero. Французский бренд стал первым в корпоративном сегменте с долей рынка 22,71%.

В 2021 году в Украине обновлялся модельный ряд Renault. Компания запустила серию новинок среди коммерческой техники и кроссоверов: летом – новую линейку коммерческих автомобилей Trafic фургон, Express и Express фургон, а также новый городской кроссовер Captur, осенью были представлены обновленный кроссовер Duster и новый кроссовер Koleos.

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Сразу две модели Renault вошли в ТОП-5 самых популярных моделей в Украине на рынке новых автомобилей: Duster (5576 проданных автомобилей) и Sandero (3330 автомобилей).

По итогам 2015-2021 годов бренд Renault – лидер по продажам корпоративным клиентам в Украине. Такие результаты достигаются благодаря доверию многочисленных клиентов. Создание конкурентоспособного предложения на рынке корпоративных продаж, максимально адаптированного к пожеланиям клиентов, а именно юридических лиц любой формы собственности (от представителей малого и среднего бизнеса до крупных украинских и международных компаний, а также лизинговых компаний и государственных структур) – это один из приоритетов АО "Рено Украина".

Семья дилерских центров Renault крепнет и растет. В течение 2021 года было открыто 2 новых дилера в городах Умань и Сумы, а также сервис-партнер в Дрогобыче. В октябре в Киеве был открыт концептуальный центр “Виннер Оболонь” по новейшим стандартам. В Украине насчитывается 40 центров Renault, и в этом году компания продолжит развивать дилерскую сеть.