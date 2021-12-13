Вряд ли обновленный Megane Sedan 2021 в потоке можно моментально отличить от прошлогодней версии. Но внутри изменения более ощутимы.

Дизайн автомобиля выглядит современно и стильно, хотя эта модель появилась в продаже четыре года назад. Седан имеет сзади купеобразную форму, недаром он на некоторых рынках называется Grandcoupe.

Кое-что новенькое

Рестайлинг седана Renault Megane действительно можно назвать косметическим. Едва заметны изменения радиаторной решетки и рисунка главных фар. Более заметно новое решение накладки противотуманок – оно повторяет форму головной оптики, поэтому смотрится более гармонично.

Задний бампер тоже сменили – он получил стильные отверстия якобы под выхлопные трубы. Это дизайнерский элемент, в последнее время очень популярный среди автопроизводителей.

В салоне привлекает к себе внимание электронная 10-дюймовая приборная панель – такой у Megane раньше не было. Из нее можно получить много информации, включая подсказки навигационной системы, а также моментальное использование мощности и крутящего момента.

Дизайн и цвет панели меняется в зависимости от стилей езды с цветом подсветки салона и центрального дисплея. Фиолетовый – индивидуальный (в Renault он называется My Sense), красный – спортивный, зеленый – Eco. Такой большой экран перед водителем устанавливается только за доплату, в пакетных комплектациях он аналоговый или цифровой, но чуть меньший – 7-дюймовый.

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Центральный дисплей мультимедийной системы тоже новый. Он вертикальный размером 9,3 дюйма, у него хорошее качество картинки и отзыв на нажатие. Навигация отображается очень интересно, особенно в 3D режиме. Нет нареканий и к качеству картинки от камеры заднего хода. Системы Apple CarPlay и Android Auto работают не только в топовой версии, но даже с меньшими мультимедийными экранами, которые доступны в первоначальных комплектациях Megane.

Управление климат-контролем производится как физическими кнопками, так и на экране. То есть температуру водитель или пассажир могут отрегулировать "крутилками", а направление потока воздуха – нажатием соответствующей стрелочки на экране. Кстати, по умолчанию дисплей поделен на 4 сектора, каждый из которых отвечает за определенную функцию. Эти секторы можно изменять самостоятельно, чтобы быстро добраться до нужного меню в системе.

В целом салон "Мегана" не изменился – как для седана он просторный и удобный. Хромированные элементы придают салону свежести и респектабельности. Сидения удобны и имеют достаточно регулировок для водителей разной комплекции.

На второй ряд посадка не идеальна из-за скошенной задней части крыши и небольшой высоты машины, в то же время пространства на сиденьях достаточно. Есть подлокотник, два USB и даже дефлекторы обдува – можно ехать в дальнюю дорогу! Багажник огромный – 503 литра, он открывается тремя методами – из салона, кнопкой на крышке и бесконтактно – взмахом ноги. Хотя отверстие и узкое, мне удалось втиснуть в него два стула из кухни – и еще осталось место для сумки!

Заднее стекло сильно наклонено, но проблем с обзорностью не возникает. Помогает камера заднего вида и датчики парковки по всему периметру кузова, а также система мониторинга помех во время движения задним ходом. Небольшие внешние зеркала заднего вида имеют систему сообщения о наличии транспорта в слепых зонах, а левое – асферический сектор, так что ситуация всегда под контролем. В качестве опции можно заказать и автоматическую систему парковки, самостоятельно паркующую авто в различных положениях.

Турбосердце

После рестайлинга под капотом появился новый двигатель. Это 1,3-литровый турбобензиновый мотор ТСе мощностью 150 л.с., работающий в тандеме с 7-ступенчатым "роботом" EDC. Этот двигатель разработан совместно с Nissan и Daimler и встречается на многих других моделях французского производителя, например Captur и Arkana. Интересно, что этот силовой агрегат доступен в топ-версиях Megane, а вот в других можно выбрать из традиционных 1,5-литровых дизелей на 115 л.с. (с механикой или 7-ступенчатым EDC) или бензиновика объемом 1,6 л аналогичной мощности (он доступен в Украине только с вариатором).

С новым турбомотором Megane хочет казаться более динамичной и спортивной машиной. Хотя подвеска и руль больше настроены на комфорт. Уже со старта мотор удивляет мощным звуком, и тяга в 250 Нм чувствуется. Машина рвется на свободу, к большим скоростям. Первую сотню он разменивает менее чем за 10 секунд – очень неплохо для С-класса! Разгон и впрямь энергичен, особенно с басовитым звуком выхлопа. В спортрежиме он переключается вверх позже, активнее тормозит двигателем. Есть еще возможность вручную переключать передачи.

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А вот в городской толчее этот мотор с 7-ступенчатым роботом не совсем в своей тарелке. Неравномерная работа с толчками и заминками сменяется слишком интенсивным ускорением – “спорт” здесь явно лишний. В режиме ECO силовой агрегат работает более гармонично и соответствует настройкам ходовой.

Характер – под настроение

Чтобы изменить характер движения, нужно активировать систему Multi Sense кнопкой на центральной консоли или меню медиасистемы. Кроме экологического и спортивного, здесь есть режим My Sense, позволяющий отдельно настроить показатели рулевого, двигателя и коробки, вида приборной панели, звука выхлопа или подсветку салона. Например, по моему вкусу сделать руль более чувствительным и установить его в режим "спорт", звук выхлопа снизить, а вот силовой агрегат установить в комфортный экологичный. Впрочем, в этом и преимущество такой системы, которую можно настроить под себя, под настроение или дорожную ситуацию.

Расход горючего в городе даже по официальным данным достигает 9,2 литра на сотню. Хотя по сути средний аппетит у меня составлял 8,5 л. На трассе паспортных 5,2 литра достичь тяжело, более реально – 6,6 – 7,1 литра на сотню.

Автомобиль приспособлен не только для хороших дорог. Подвеска мягко отрабатывает неровности, хотя 17-дюймовые колеса способствуют большей чувствительности к незначительным ямкам. На трассе авто крепко держит дорогу, в поворотах нет кренов, не чувствуется и крены кузова на скорости. В целом, путешествовать на седане приятно и удобно на любом месте салона.

Вывод

Косметические изменения после рестайлинга сделали Megane более динамичным, а техническую начинку более современной. Учитывая, что на украинском рынке хэтчбека, универсала и заряженного Megane R.S. нет, седан должен удовлетворить всех поклонников легковых Renault С-класса, которые еще не пересели на кроссоверы. Или представителей крупных компаний, где сотрудники должны ездить на автомобилях этого сегмента. Для этого в украинских прайс-листах Megane Sedan присутствует огромный выбор двигателей, коробок и комплектаций. И цены достаточно доступны. К тому же, у "Рено" в Украине действует выгодная система кредитования и возможность докупить пакет техобслуживания на 3 или 5 лет.