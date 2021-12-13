Навряд чи оновлений Megane Sedan 2021 року в потоці можна моментально відрізнити від минулорічної версії. Але всередині зміни більш відчутні.

Дизайн автомобіля виглядає сучасно та стильно, хоча модель з'явилась у продажу чотири роки тому. Седан має ззаду купеподібну форму, недарма ж він на деяких ринках називається Grandcoupe.

Дещо новеньке

Рестайлінг седану Renault Megane і справді можна назвати косметичним. Ледь помітні зміни решітки радіатора та малюнку головних фар. Більш помітне нове рішення накладки протитуманок – воно повторює форму головної оптики, тому дивиться гармонійніше.

Задній бампер теж змінили – він отримав стильні отвори нібито під вихлопні труби. Це дизайнерський елемент, останнім часом дуже популярний серед автовиробників.

В салоні привертає до себе увагу електронна 10-дюймова панель приладів – такої у Megane раніше не було. З неї можна отримати багато інформації, в тому числі підказки навігаційної системи, а також моментальне використання потужності та крутного моменту.

Дизайн та колір панелі змінюється в залежності від стилів їзди разом з кольором підсвітки салону та центрального дисплея. Фіолетовий – індивідуальний (в Renault він називається My Sense), червоний – спортивний, зелений – Eco. Такий великий екран перед водієм встановлюється лише за доплату, в пакетних комплектаціях він аналоговий або цифровий, але трохи менший - 7-дюймовий.

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Центральний дисплей мультимедійної системи теж новий. Він вертикальний, розміром 9,3 дюйма, має гарну якість картинки та відклик на натискання. Навігація зображується дуже цікаво, особливо в 3-D режимі. Немає нарікань і до якості картинки від камери заднього ходу. Системи Apple CarPlay та Android Auto працюють не лише в топовій версії, а навіть з меншими екранами мультимедія, які доступні в початкових комплектаціях Megane.

Керування клімат-контролем відбувається як фізичними кнопками, так і на екрані. Тобто температуру водій чи пасажир можуть відрегулювати "крутилками", а напрямок потоку повітря – натиском відповідної стрілочки на екрані. До речі, за замовчуванням дисплей поділений на 4 сектори, кожен з яких відповідає за певну функцію. Ці сектори можна змінювати самостійно, щоб швидко діставатись до потрібного меню в системі.

В цілому салон "Мегана" не змінився – як для седана він просторий та зручний. Хромовані елементи додають салону свіжості та респектабельності. Сидіння зручні та мають достатньо регулювань для водіїв різної комплекції.

На другий ряд посадка не ідеальна через скошену задню частину даху та невелику висоту машини, натомість простору на сидіннях достатньо. Є підлокітник, два USB та навіть дефлектори обдуву – можна їхати в далеку дорогу! Багажник величезний – 503 літри, він відчиняється аж трьома методами – з салону, кнопкою на кришці та безконтактно – помахом ноги. Дарма що вузький отвір, мені вдалось втиснути в нього два стільці з кухні – і ще залишилось місце для сумки!

Хоча заднє скло сильно нахилено, проблем з оглядовістю не виникає. Допомогає камера заднього виду та датчики паркування по усьому периметру кузова, а також система моніторингу перешкод під час руху заднім ходом. Невеликі зовнішні дзеркала заднього виду мають систему повідомлення про наявність транспорту в сліпих зонах, а ліве – асферичний сектор, тож ситуація завжди під контролем. Як опцію можна замовити й автоматичну систему паркування, яка самостійно паркує авто в різноманітних положеннях.

Турбосерце

Після рестайлінгу під капотом з'явився новий двигун. Це 1,3-літровий турбобензиновик ТСе потужністю 150 к.с., який працює в тандемі зі 7-ступеневим "роботом" EDC. Цей двигун розроблено спільно з Nissan і Daimler та зустрічається на багатьох інших моделях французького виробника, наприклад Captur та Arkana. Цікаво, що цей силовий агрегат доступний в топ-версіях Megane, а от в інших можна обрати з традиційних 1,5-літрового дизеля на 115 к.с. (з механікою чи 7-ступеневим EDC), чи бензиновика об'ємом 1,6 л аналогічної потужності (він доступний в Україні лише з варіатором).

З новим турбомотором Megane хоче здаватись більш динамічною та спортивною машиною. Хоча підвіска та кермо більше налаштовані на комфорт. Вже зі старту мотор дивує потужним звуком, та й тяга в 250 Нм відчувається. Машина рветься на волю, до більших швидкостей. Першу сотню він розмінює за менш ніж 10 секунд – дуже непогано для С-класу! Розгін і дійсно енергійний, особливо з басовитим звуком вихлопу. В спортрежимі він перемикається вверх пізніше, активніше гальмує двигуном. Є ще можливість самостійно перемикати передачі.

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А от у міській штовханині цей мотор зі 7-ступеневим роботом не зовсім у своїй тарілці. Нерівномірна робота з поштовхами та заминками змінюється занадто інтенсивним прискоренням – "спорт" тут явно зайвий. Натомість в режимі Есо силовий агрегат працює більш гармонічно та відповідає налаштуванням ходової.

Характер – під настрій

Щоб змінити характер руху, треба активувати систему Multi Sense кнопкою на центральній консолі або в меню медіасистеми. Окрім екологічного та спортивного, тут є режим My Sense, який дозволяє окремо налаштувати показники рульового, двигуна й коробки передач, вигляду приладової панелі, звуку вихлопу чи підсвітку салону. Наприклад, на мій смак зробити кермо більш чутливим та встановити його в режим "спорт", звук вихлопу знизити, а от силовий агрегат встановити в комфортний екологічний. Втім, в цьому і перевага такої системи, що її можна налаштувати під себе, під настрій чи дорожню ситуацію.

Витрата пального в місті навіть за офіційними даними сягає 9,2 літра на сотню. Хоча насправді середній апетит у мене складав 8,5 літрів. На трасі паспортних 5,2 літра досягти важко, більш реально – 6,6 – 7,1 літри на сотню.

Автомобіль пристосований не лише для гарних доріг. Підвіска м'яко відпрацьовує нерівності, хоча 17-дюймові колеса сприяють більшій чутливості до незначних ямок. На трасі авто міцно тримає дорогу, у поворотах немає кренів, не відчувається і розхитування кузова на швидкості. В цілому, подорожувати на седані приємно і комфортно на будь-якому місці салону.

Висновок

Косметичні зміни після рестайлінгу зробили Megane більш динамічним, а технічну начинку – сучаснішою. Зважаючи, що на українському ринку хетчбека, універсала та зарядженого Megane R.S. нема, седан має задовольнити усіх прихильників легкових Renault С-класу, які ще не пересіли на кросовери. Або представників великих компаній, у яких співробітники мають їздити на автомобілях цього сегменту. Для цього в українських прайс-листах Megane Sedan присутній величезний вибір двигунів, коробок передач та комплектацій. І ціни досить доступні. До того ж у "Рено" в Україні діє вигідна система кредитування та можливість докупити пакет техобслуговування на 3 чи 5 років.