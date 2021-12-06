Компанія Renault оголосила, що її новий позашляховик буде називатися "Австралійським".

Назва походить від латинського слова “australis”, яке означає “південний”. Слово Austral є резонансом у багатьох європейських мовах, включаючи французьку, що в першу чергу важливо для бренду.

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“Austral викликає відчуття енергії та тепла південної півкулі. Це назва, яка запрошує подорожувати та ідеально підходить для позашляховика. Це гармонійний баланс звуків, які легко вимовляються та інтернаціональні”, – каже Сільвія Дос Сантос, менеджер зі стратегії назви моделей у відділі глобального маркетингу Renault.

Наразі про майбутню новинку відомо небагато. Новий позашляховик буде “високотехнологічним, просторим і приємним у русі, привносячи щось нове у C-сегмент”, повідомляє Renault. Наразі відомо, що Austral матиме п’ятимісний салон, а його довжина становитиме 4,51 метра.

Renault повідомляє, що назва Austral була зареєстрована у патентному відомстві ще у 2005 році, але лиш зараз стала відповідати ключовим критеріям іменної номенклатури марки. Austral замінить Kadjar в лінійці Renault, а у продаж надійде навесні 2022 року.