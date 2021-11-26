"Це не концепт і не жарт, AIR4 — це реальний електромобіль з вертикальним зльотом і посадкою", — йдеться під відео з повітряним автомобілем у стилі неоретро.

Історична модель Renault 4 для французького автовиробника мала таке ж значення, як “Жук” для Volkswagen. Протягом трьох десятиліть ця модель була бестселером марки, а зараз святкує свій 60-й день народження. І, схоже, може повернутись із небуття в електричному форматі. На це натякає повітряний AIR4.

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“Щоб завершити святкування 60-річчя Renault 4, бренд вирішив об’єднатися з центром дизайну руху TheArsenale, для створення футуристичного переосмислення культової моделі. Ця нова версія, AIR4, є першим літаючим французьким автомобілем. Це не концепт і не жарт, AIR4 — це реальний автомобіль E-VTOL”, – повідомляє TheArsenale.

Видовжений кузов хетчбека повністю виготовлений з вуглецевого волокна, і з точки зору дизайну відповідає тим же лініям і формам, що й оригінальний автомобіль. Але тепер він електричний і адаптований для неба, тому знайомий з такими поняттями, як тяга та підіймальна сила.

AIR4 спроєктований і зібраний повністю у Франції. Аеромобіль має чотири дволопатевих гвинти замість коліс, причому доступ водія у кабіну AIR4 здійснюється шляхом підняття усього кузову на передніх шарнірах. Пропелери можуть створювати 95 кг вертикальної тяги кожен, що в сумі дає 380 кг.

Фото: повітряний Renault AIR4 / Autoevolution

Повітряний автомобіль досягає горизонтальної максимальної швидкості у 26 метрів на секунду з максимальним нахилом 70 градусів. Максимальна висота польоту AIR4 – 700 метрів, зі швидкістю зльоту 14 метрів на секунду. Але з міркувань безпеки ця швидкість обмежена 4 м/с. Літаючий автомобіль живиться від літій-полімерних акумуляторів ємністю 22 000 мАг.

Після віртуальної презентації AIR4 вирушить на виставки по усьому світу. Розпочавши подорож з Atelier Renault на Єлисейських полях у центрі Парижа, аеромобіль пробуде там до кінця цього року, після чого вирушить у США, до Майамі та Нью-Йорка.