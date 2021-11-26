"Это не концепт и не шутка, AIR4 – это реальный электромобиль с вертикальным взлетом и посадкой", – говорится под видео с воздушным автомобилем в стиле неоретро.

Историческая модель Renault 4 для французского автопроизводителя имела такое же значение, как “Жук” для Volkswagen. На протяжении трех десятилетий эта модель была бестселлером марки, а сейчас празднует свой 60-й день рождения. И, похоже, может вернуться из небытия в электрическом формате. На это намекает воздушный AIR4.

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“Чтобы завершить празднование 60-летия Renault 4, бренд решил объединиться с центром дизайна движения TheArsenale, для создания футуристического переосмысления культовой модели. Эта новая версия, AIR4, является первым летающим французским автомобилем. Это не концепт и не шутка, AIR4 – это реальный автомобиль E-VTOL”, – сообщает TheArsenale.

Удлиненный кузов хэтчбека полностью изготовлен из углеродного волокна, и с точки зрения дизайна отвечает тем же линиям и формам, что и оригинальный автомобиль. Но теперь он электрический и адаптирован для неба, поэтому знаком с такими понятиями, как тяга и подъемная сила.

AIR4 спроектирован и собран полностью во Франции. Аэромобиль имеет четыре двухлопастных винта вместо колес, причем доступ водителя в кабину AIR4 осуществляется путем поднятия всего кузова на передних шарнирах. Пропеллеры могут создавать 95 кг вертикальной тяги каждый, что в сумме дает 380 кг.

Фото: воздушный Renault AIR4 / Autoevolution

Воздушный автомобиль достигает горизонтальной максимальной скорости в 26 метров в секунду с максимальным наклоном 70 градусов. Максимальная высота полета AIR4 – 700 метров, со скоростью взлета 14 метров в секунду. Но по соображениям безопасности эта скорость ограничена 4 м/с. Летающий автомобиль питается от литий-полимерных аккумуляторов емкостью 22 000 мА/ч.

После виртуальной презентации AIR4 отправится на выставки по всему миру. Начав путешествие с Atelier Renault на Елисейских полях в центре Парижа, аэромобиль пробудет там до конца этого года, после чего отправится в США, в Майами и Нью-Йорк.