Очередной электрический рестомод посвящен исторической модели Renault 4L.

В октябре компания Renault показала хорошенький Renault 4 с прозрачным кузовом, превращенный в “гостиничный номер”, но то был лишь шоукар, созданный к 60-летию исторической модели. Теперь же французская марка готовится показать современный электромобиль, выполненный в стилистике винтажной модели, так же как раньше было сделано с электрическим хэтчбеком Renault 5.

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Возрожденный Renault 4L, также известный как Renault Air4, предположительно будет субкомпактным электрическим кроссовером. Он присоединится к электрическому хэтчбеку Renault 5, который станет серийным и будет вторым в волне электрокаров нового поколения – Nouvelle Vague, а также пополнит линейку электромобилей серии E-Tech.

Фото: Renault Air4 и оригинальные Renault 4 / Renault

Оригинальный Renault 4 или 4L выпускался более трех десятилетий на заводах в 28 странах мира, а продавался в сотне стран. Было продано более 8 миллионов машин и эта модель до сих пор является одной из самых успешных в истории французской марки. Модель выпускалась в разных кузовах от универсалов с коротким задним свесом до пикапов и коммерческих фургонов. Субкомпактная модель оснащалась моторами объемом 603, 747, 782, 845, 956 и 1108 кубических сантиметров.