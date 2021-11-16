Черговий електричний рестомод присвячений історичній моделі Renault 4L.

У жовтні компанія Renault показала гарненький Renault 4 з прозорим кузовом, перетворений на “готельний номер”, але то був лише шоукар, створений до 60-річчя історичної моделі. Тепер же французька марка готується показати сучасний електромобіль, виконаний у стилістиці вінтажної моделі, так само як раніше було зроблено з електричним хетчбеком Renault 5.

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Відроджений Renault 4L, також відомий як Renault Air4, імовірно, буде субкомпактним електричним кросовером. Він приєднається до електричного хетчбека Renault 5, який стане серійним, і буде другим у хвилі електрокарів нового покоління – Nouvelle Vague, а також поповнить лінійку електромобілів серії E-Tech.

Фото: Renault Air4 та оригінальні Renault 4 / Renault

Оригінальний Renault 4 або 4L випускався понад три десятиліття на заводах у 28 країнах світу, а продавався у сотні країн. Було продано більш як 8 мільйонів машин і ця модель досі є однією з найуспішніших в історії французької марки. Модель випускалась у різних кузовах від універсалів з коротким заднім звисом до пікапів та комерційних фургонів. Субкомпактна модель оснащувалась моторами об'ємом 603, 747, 782, 845, 956 та 1108 кубічних сантиметрів.