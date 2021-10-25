У такий спосіб французький виробник відзначив 60-річчя цієї моделі. Нагадування про неї не зайве, оскільки Renault планує повернути до життя кілька історичних моделей у форматі електромобілів.

Для створення цього шоукара, компанія Renault об’єдналась з французьким дизайнером Матьє Леханнером. Перед тим, як до роботи взявся митець, інженери перевели старенький Renault 4 на електротягу. І тепер це Suite № 4.

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За 30 років виробництва було випущено понад 8 мільйонів Renault 4, він став найпоширенішим французьким автомобілем, який випускався у 28-ми країнах, а продавався більш ніж у сотні. Це був французький “Фольксваген Жук” і Renault хоче нагадати про це світу.

Дизайнер Матьє Леханнер запропонував замінити задні панелі кузову старого авто на прозорі поверхні з полікарбонату, аби забезпечити максимум світла всередині. На даху розміщено сонячні панелі, які допомагають заряджати повністю електричну силову установку.

Щоб підкреслити електричну суть машини, на місці решітки радіатора у неї встановлена глуха панель з полірованого алюмінію. Кузов пофарбовано у три шари білосніжною матовою фарбою, що, на думку творців, створює відчуття монументальності, як у сучасних будівель.

В інтер'єрі використовуються текстильні матеріали, тканина підібрана так, аби створювати відчуття затишку. Передні сидіння та передня панель вкриті жовтим оксамитом, а задні сидіння обшиті грубою ребристою тканиною.

А багажник перетворився на таку собі спальню – усі внутрішні поверхні обшиті деревиною від висококласних паризьких меблярів.

Шоукар представлять на виставці Maison & Objet у Парижі, після чого він оселиться у музеї Renault.

Фото: електричний рестомод Suite № 4 на основі Renault 4 / Renault