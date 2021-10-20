Вартість підробного "Широна" для власників справжніх гіперкарів має бути сміховинною, адже за такі гроші не купиш навіть один колісний диск оригінального авто.

Новий оригінальний Bugatti Chiron коштує від 3 570 000 євро, це астрономічна сума в гривні – 108 762 146 грн. До того ж, розкішний французький бренд офіційно не представлений у нашій країні, що робить автомобіль ще більш недосяжним. Та якщо справжність – не принципова, приблизно за пів мільйона гривень можна придбати репліку. І вона вже в Україні та навіть зареєстрована.

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Щоправда, за документами покупець отримає не Bugatti Chiron, а Hyundai Coupe 2008 року випуску. Таку модель Hyundai, того ж року випуску, в Україні можна купити за 6,5–10 тисяч доларів (170–270 тисяч гривень), але, звісно, без унікального тюнінгу.

Саморобна репліка Bugatti Chiron на базі Hyundai Coupe вперше з'явилась у продажу ще у травні цього року, але досі не знайшла покупця. Менше з тим, з весни цінник на репліку не знизився, а навіть збільшився – з 20 до 22 тисяч доларів.

Обсяг робіт, проведених з Hyundai Coupe для перетворення бюджетного спорткупе на розкішний Bugatti Chiron можна оцінити візуально, як і якість виконання. Власник не став занурюватись у технічні зміни, тому у рух репліку приводить рідний 2-літровий мотор Hyundai, встановлений спереду, замість 8-літрового 1500-сильного W16 з чотирма турбінами, розміщеного в кормі Bugatti Chiron.

До слова, нещодавно один оригінальний Chiron згорів у США і був виставлений на аукціон Copart, де ним зацікавились українські торговці вживаними авто. Машину, хоча й істотно пошкоджену, продають вдесятеро дешевше початкового цінника – усього за 345 тисяч доларів. Не виключено, що гіперкар знайде свого покупця саме в Україні.

Фото: знімки репліки Chiron з оголошення / ТопЖир