Автомобіль американського репера Ель Альфа вартістю 3 мільйони доларів після пожежі виставлений на американський аукціон Copart. Ним вже зацікавились українські бізнесмени, які возять авто зі США.

Американський репер Ель Альфа у 2019 році придбав ексклюзивний червоно-чорний Bugatti Chiron за три мільйони доларів. Він навіть написав про нього пісню та зняв кліп.

Однак на його парковці наприкінці липня 2021 року сталася пожежа. Можливо, підпалили саме це авто – слідство досі не закінчене. Вогонь суттєво пошкодив ексклюзивний витвір мистецтва – капот, двері від водія, колесо, крило та вікно Bugatti. Від високої температури карбоновий кузов поплавився, а сам гіперкар з червоно-чорного став буро-чорним.

Страхова компанія визнала його ремонт недоречним, тому списала і направила на аукціон Copart. Залишкова вартість суперкара зменшилась вдесятеро та становить всього 345 тисяч доларів.

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Враховуючи вартість Chiron трохи менш як 3 мільйонів доларів, навіть незначний ремонт коштуватиме надто дорого. Звичайно, якщо замовляти оригінальні деталі. Але в світі, і в Україні в тому числі існують майстерні, які з композитного волокна роблять копії суперкарів, тож зробити кілька деталей Bugatti Chiron їм буде під силу.

Після того, як аукціон Copart виставив згоріле авто на торги, серед українських бізнесменів вже почалися розмови про його викуп. Адже це справжній ексклюзив (випущено всього півтисячі машин) та витвір мистецтва – в Україні офіційно не зареєстрований жоден Bugatti Chiron. Втім, дати торгів поки що немає.

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Максимальна швидкість Bugatti Chiron складає 420 км/год, але щоб її досягти, необхідно використати окремий ключ. У звичайному режимі електроніка обмежує швидкість Chiron до 380 км/год, що теж немало. До 100 км/год Chiron розганяється за 2,4 секунди, до 200 – за 6,5, а до 300 – за 13,6 секунди.