Автомобиль американского рэпера Эль Альфа стоимостью 3 миллиона долларов после пожара выставлен на американский аукцион Copart. Им уже заинтересовались украинские бизнесмены, которые возят авто из США.

Американский рэпер Эль Альфа в 2019 году приобрел эксклюзивный красно-черный Bugatti Chiron за три миллиона долларов. Он даже написал о нем песню и снял клип.

Однако на его парковке в конце июля 2021 года произошел пожар. Возможно, подожгли именно это авто – следствие до сих пор не закончено. Огонь существенно повредил эксклюзивное произведение искусства – капот, дверь от водителя, колесо, крыло и окно Bugatti. От высокой температуры карбоновый кузов поплавился, а сам гиперкар из красно-черного стал буро-черным.

Страховая компания сочла его ремонт неуместным, поэтому списала и направила на аукцион Copart. Остаточная стоимость суперкара уменьшилась в десять раз и составляет всего 345 тысяч долларов.

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Учитывая стоимость Chiron чуть менее 3 миллионов долларов, даже незначительный ремонт будет стоить слишком дорого. Конечно, если заказывать оригинальные детали. Но в мире, и в Украине в том числе существуют мастерские, которые из композитного волокна делают копии суперкаров, поэтому сделать несколько деталей Bugatti Chiron им будет под силу.

После того, как аукцион Copart выставил сгоревшее авто на торги, среди украинских бизнесменов уже начались разговоры о его выкупе. Ведь это настоящий эксклюзив (выпущено всего полтысячи машин) и произведение искусства – в Украине официально не зарегистрирован ни один Bugatti Chiron. Впрочем, даты торгов пока нет.

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Максимальная скорость Bugatti Chiron составляет 420 км/ч, но чтобы ее достичь, необходимо использовать отдельный ключ. В обычном режиме электроника ограничивает скорость Chiron до 380 км/ч, что тоже немало. До 100 км/ч Chiron разгоняется за 2,4 секунды, до 200 – за 6,5, а до 300 – за 13,6 секунды.