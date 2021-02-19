Не так давно на YouTube-канале CB Media выложили видео, на котором показали умельцев из Таиланда, что создают своими руками "поделки" из металлолома.

На их счету не только различные роботы и механизмы, но и полноценные автомобили. Взгляните, например, на один из их последних проектов – Bugatti Chiron, собранный, что называется, "из грязи и палок".

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Самодельный "Бугатти" выполнен из всего, что попадалось под руку: из гаек, болтов, металлических листов и узлов старых машин. В результате работа получилась очень детализированной: оцените хотя бы решетку радиатора, безумно напоминающую оригинальную, от "Широна".

При этом "самодельный" проект дает о себе знать. Например, решеткой вместо стекла или очень странным капотом. Фары и двери тоже смотрятся необычно и оригинально. Что касается силовой установки проекта, то о ней ничего не сообщается.

Кстати, этот креатив вполне можно приобрести – умельцы готовы расстаться с ним за 30 тысяч долларов.

Добавим, что это уже не первая самодельная машина из металлолома, которую создают тайцы. На их счету уже Mercedes-Benz 300 SL Gullwing и Ferrari 250 GTO. Также они собирали крутые скульптуры трансформеров, Терминатора и Робокопа. Все эти "изделия" продали, и теперь они радуют своих владельцев из более чем 40 стран мира.