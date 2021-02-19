Не так давно на YouTube-каналі CB Media виклали відео, на якому показали умільців з Таїланду, що створюють своїми руками вироби з металобрухту.

На їхньому рахунку не тільки різні роботи і механізми, а й повноцінні автомобілі. Погляньте, наприклад, на один з їхніх останніх проектів – Bugatti Chiron, зібраний, що називається "з бруду та палиць".

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Саморобний "Бугатті" виконаний з усього, що потрапляло під руку: з гайок, болтів, металевих листів і вузлів старих машин. В результаті робота вийшла дуже деталізованою: оцініть хоча б грати радіатора, шалено нагадує оригінальні, від "Широна".

При цьому "саморобний" проект дає про себе знати. Наприклад, гратами, замість скла або дуже дивним капотом. Фари і двері теж виглядають незвично і оригінально. Що стосується силової установки проекту, про неї нічого не повідомляється.

До речі, цей креатив цілком можна придбати - умільці готові розпрощатися з ним за 30 тисяч доларів.

Додамо, що це вже не перша саморобна машина з металобрухту, яку створюють тайці. На їхньому рахунку вже Mercedes-Benz 300 SL Gullwing і Ferrari 250 GTO. Також вони збирали круті скульптури трансформерів, Термінатора і Робокопа. Всі ці "вироби" продали, і тепер вони радують своїх власників з більш ніж 40 країн світу.