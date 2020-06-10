Стоит парная деталь столько, что хватит на целый автомобиль скромной марки.

Комплект передних фар до Bugatti Chiron в Украине оценили в 14 500 евро. Примечательно, что самого французского гиперкара в нашей стране еще нет.

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По официальным данным открытых реестров, в Украине до сих пор официально не подтверждено наличие хотя бы одного Bugatti. При этом фары, выставленные на продажу в Киеве, обозначены, как товар, бывший в употреблении. А значит – детали были демонтированы с одной из редких и дорогих Chiron, каждый из которых стоит более 2 миллионов долларов и считается коллекционным с момента выпуска.

Фото: фары для Bugatti Chiron по цене Renault Duster / ТопЖир

Возможно, за этим лотом стоит история о неудачной попытке построить реплику гиперкара – это могло бы дать объяснение появлению оптики в Украине. Другой вопрос – найдется ли здесь покупатель на такой редкий товар и за такие деньги.

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