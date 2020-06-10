Коштує парна деталь стільки, що вистачить на цілий автомобіль скромнішої марки.

Комплект передніх фар до Bugatti Chiron в Україні оцінили у 14 500 євро. Примітно, що самого французького гіперкара у нашій країні ще нема.

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За офіційними данними відкритих реєстрів, в Україні досі офіційно не підтверджено наявність хоча б одного Bugatti. При цьому фари, виставлені на продаж у Києві, позначені, як товар, що був у вжитку. А отже – деталі були демонтовані з одного із рідкісних і дорогих Chiron, кожен з яких коштує більше 2 мільйонів доларів і вважіється колекційним з моменту випуску.

Фото: фари для Bugatti Chiron за ціною Renault Duster / ТопЖир

Можливо, за цим лотом стоїть історія про невдалу спробу побудувати репліку гіперкара – це могло б дати пояснення появі оптики в Україні. Інше питання – чи знайдеться тут покупець на такий рідкісний товар і за такі гроші.

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