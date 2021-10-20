Стоимость поддельного "Широна" для владельцев настоящих гиперкаров должна быть смехотворной, так как за такие деньги не купишь даже один колесный диск оригинального авто.

Новый оригинальный Bugatti Chiron стоит от 3 570 000 евро, это астрономическая сумма в гривне – 108 762 146 грн. К тому же, роскошный французский бренд официально не представлен в нашей стране, что делает автомобиль еще более недосягаемым. Но если подлинность – не принципиальна, примерно за полмиллиона гривен можно приобрести реплику. И она уже в Украине, и даже зарегистрирована.

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Правда, по документам покупатель получит не Bugatti Chiron, а Hyundai Coupe 2008 года выпуска. Такую модель Hyundai, того же года выпуска, в Украине можно купить за 6,5 – 10 тысяч долларов (170 – 270 тысяч гривен), но, конечно, без уникального тюнинга.

Самодельная реплика Bugatti Chiron на базе Hyundai Coupe впервые появилась в продаже еще в мае этого года, но до сих пор не нашла покупателя. Тем не менее, с весны ценник на реплику не снизился, а даже вырос – с 20 до 22 тысяч долларов.

Объем работ, проведенных с Hyundai Coupe для превращения бюджетного спорткупе в роскошный Bugatti Chiron, можно оценить визуально, как и качество исполнения. Владелец не стал погружаться в технические изменения, поэтому в движение приводит реплику родной 2-литровый мотор Hyundai, установленный спереди, вместо 8-литрового 1500-сильного W16 с четырьмя турбинами, размещенного в корме Bugatti Chiron.

К слову, недавно один оригинальный Chiron сгорел в США и был выставлен на аукцион Copart, где им заинтересовались украинские торговцы подержанными авто. Машину, хотя и существенно поврежденную, продают в десять раз дешевле первоначального ценника – всего за 345 тысяч долларов. Не исключено, что гиперкар найдет своего покупателя именно в Украине.

Фото: снимки реплики Chiron из объявления / ТопЖир