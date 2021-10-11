Для многих автомобилистов стоимость любой модели из линейки Mercedes-Maybach заоблачная, но если очень хочется стать владельцем машины с двойной "M", ателье Automobili Ardent может помочь достичь желаемого за скромные деньги.

Mercedes-Maybach S-Class это воплощение роскоши в ассортименте немецкой компании, поэтому у него соответствующий прайс – от 5 118 056 гривен в Украине, это означает, что его не могут себе позволить "простые смертные". Впрочем, не обязательно идти в депутаты или масштабировать свой бизнес с кофейными киосками на всю страну, чтобы поразить окружающих своим автомобилем.

Смотрите также: Brabus заявляет, что GLE 900 Rocket Edition – самый быстрый кроссовер в мире

Ателье Automobili Ardent предлагает на популярной онлайн-площадке набор для тюнинга Mercedes-Benz E-Class L (удлиненная колесная база) в кузове W213 – дорестайлигновой модели 2016-2020 годов выпуска. Правда, такие длиннобазные E-Class официально продавались только в Китае и Индии.

Фото: реплика Mercedes-Maybach S-Class на базе E-Class L / Carscoops

Набор от Automobili Ardent заменяет оригинальные бамперы и пороги, решетку радиатора и шильдики E-Class L, а также патрубки выхлопной системы, новыми деталями, придавая автомобилю более показной вид. Двухцветная окраска кузова усиливает эффект сходства, но его владельцам придется выполнять это за дополнительную плату и тогда единственными вещами, которые будут выдавать E-Class будут колесные диски и окантовка окон. Набор стоит около 1 500 долларов и это даже дешевле, чем широкий кузов для Duster.

Фото: оригинальный Mercedes-Maybach S-Class / Daimler

Конечный результат выглядит довольно убедительно, поскольку E-Class действительно очень похож на Mercedes-Maybach S560 2019 года. Конечно, обученный взгляд легко заметит различия между клоном и оригиналом, но для большинства людей это должно выглядеть весьма внушительно.