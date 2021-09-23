Немецкий тюнер утверждает, что кроссовер способен развивать максимальную скорость в 330 км/ч.

Фирма Brabus создаст лишь 25 экземпляров 900 Rocket Edition, каждый из которых обойдется покупателю в 381 243 евро.

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"Ракета" от Brabus базируется на мощном купеобразном кроссовере AMG GLE 63S Coupe. И без того высокопроизводительный агрегат кроссовера после значительных доработок продуцирует 888 лошадиных сил и 1050 Нм крутящего момента. Для сравнения: стандартный GLE 63S Coupe имеет мощность 603 л.с. и 850 Нм. Дополнительная мощность позволила сократить время ускорения с 0 до 100 км/ч с 3,7 до 3,2 секунды.

Увеличение производительности мотора удалось достичь путем увеличения его рабочего объема со стандартных 3982 до 4407 см3. В модифицированном агрегате увеличен диаметр цилиндров до 84 миллиметров, а ход поршня – до 100 миллиметров. Также двигатель снабдили новыми коваными поршнями, штоками и коленвалом.

Другие модификации включают замену штатных турбин на агрегаты большей производительности, более мощные топливные насосы, выпускные коллекторы диаметром 2,9 дюйма (75 миллиметров) и новую выхлопную систему из нержавеющей стали, заканчивающуюся патрубками из титана и карбона.

Обильно украшенный карбоном и деталями из анодированного алюминия, Brabus 900 Rocket стоит на 24-дюймовых кованых дисках с карбоновыми деталями.

Кстати, в “меню” Brabus есть другой 900 Rocket Edition – внедорожник на основе Mercedes-AMG G63. Он также будет выпущен серией из 25 автомобилей, каждый из которых обойдется покупателю в 571 270 евро.

Фото: Brabus AMG GLE 63 900 Rocket Edition / Brabus