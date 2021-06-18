Настоящий суперкар в кубическом кузове Mercedes-AMG G63.

В свое время Brabus подарил миру любителей чрезвычайно мощных экзотических автомобилей Rocket 900 One Of Ten на основе Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ и небольшую серию Rocket 900 на базе Mercedes-Benz S 65 AMG. Теперь настала очередь "ракетизировать “культовый”Гелик". За основу для Brabus 900 Rocket Edition стал самый мощный серийный внедорожник – Mercedes-AMG G 63.

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Цифра 900 в названии автомобиля означает мощность в лошадиных силах. Для этого пришлось увеличить объем оригинального 4-литрового V8-битурбо до 4,5 литров. Крутящий момент возрос до 1250 ньютон-метров. Заменены шатуны, поршни, установлен новый коленвал, турбокомпрессоры, две топливных помпы, даунпайп, обновлена прошивка электронного блока управления. Все это позволило улучшить динамику внедорожника до ракетных 3,7 секунды до сотни с места и максимальной скорости в 280 километров в час.

Кузов – не менее поразительное произведение искусства. Широкий обвес Widestar, большое количество карбона, большие 24-дюймовые колеса Monoblock Platinum Edition Z с аэродинамическими накладками и сдвоенные выхлопные патрубки, выглядывающие из-под кузова с обеих сторон. Последние не только имеют красивый вид, но и могут звучать по-разному, благодаря клапану, который одним нажатием клавиши в салоне меняет тембр и громкость с громоподобного Sport на тихий Coming Home.

Фото: Brabus 900 Rocket Edition / Brabus

Brabus предлагает для 900 Rocket Edition выбор спортивных шин: Continental, Pirelli или Yokohama. Также выбор предлагается в цветовой гамме интерьера, он может быть черным Signature Black или серым Stealth Gray.

Внутри Brabus 900 Rocket Edition практически полностью отделан кожей с контрастной прострочкой и окантовкой. Все 216 элементов салона от дефлекторов вентиляции до накладки на руле окрашены в фирменный красный оттенок Rocket Red. Сзади установлены два раздельных кресла. Оба с подогревом и вентиляцией, а также памятью положений. По желанию клиента сзади может быть и трехместный диван.

Brabus 900 Rocket Edition будет выпущен ограниченной серией из 25 автомобилей, каждый из которых будет стоить покупателю 571 270 евро.