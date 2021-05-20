Немецкий тюнер выпустит лишь 10 таких "Геликов".

На канале Mansory в YouTube появился анонсовый ролик, в котором показан двухцветный Mercedes-AMG G63 в исполнении Viva Edition. Лимитированная серия машин будет немного скромнее и, возможно, дешевле недавно представленный Gronos.

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Стоимость Mansory AMG G63 Viva Edition пока не названа, однако можно заметить, что новый проект украшен такими же деталями, как и Gronos, но с другого типа карбона. При этом цена Gronos не является тайной – такой внедорожник стоит от полумиллиона долларов.

Фото: Mansory Mercedes-AMG G63 Viva Edition / Mansory

Основой для Viva Edition стал Mercedes-AMG G 63 с четырехлитровым мотором мощностью 585 лошадиных сил и 850 ньютон-метров. Неизвестно, проводил ли тюнер какие-то апгрейды мотора, однако в арсенале фирмы есть программы форсирования этого агрегата до 850 лошадиных сил.

Экстерьер и интерьер кубического Viva Edition выполнен по двухцветной схеме, с примесями монохромных цветов карбоновых деталей. Хорошие колесные диски Mansory YN.5 имеют диаметр 24 дюйма.