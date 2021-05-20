Німецький тюнер випустить лише 10 таких "Геліків".

На каналі Mansory в YouTube з’явився анонсовий ролик, у якому показаний двоколірний Mercedes-AMG G63 у виконанні Viva Edition. Лімітована серія машин буде трохи скромнішою і, можливо, дешевшою за нещодавно представлений Gronos.

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Вартість Mansory AMG G63 Viva Edition поки не названа, однак можна помітити, зо новий проєкт прикрашений такими ж деталями, як і Gronos, але з іншого типу карбону. При цьому ціна Gronos не є таємницею – такий позашляховик коштує від півмільйона доларів.

Фото: Mansory Mercedes-AMG G63 Viva Edition / Mansory

Основою для Viva Edition став Mercedes-AMG G 63 з чотирилітровим мотором потужністю 585 кінських сил і 850 ньютон-метрів. Невідомо, чи проводив тюнер якісь апгрейди мотору, однак в арсеналі фірми є програми форсування цього агрегата до 850 кінських сил.

Екстер'єр та інтер'єр кубічного Viva Edition виконаний за двоколірною схемою, з домішками монохромних кольорів карбонових деталей. Гарні колісні диски Mansory YN.5 мають діаметр 24 дюйми.