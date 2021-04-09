Німецький тюнер випустить не більше 10 екземплярів Mansory Gronos 2021 і вони вже доступні для замовлення.

Оригінальний Mansory Gronos вийшов у 2013 році, як модифікована версія попереднього G-Wagen. Gronos 2021, як випливає з назви, базується на новому поколінні G-Клас, а точніше на Mercedes-AMG G63. І коштує майже втричі дорожче за сам автомобіль.

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Якщо і можна зробити брутальний позашляховик ще кремезнішим та крутішим на вигляд, то Mansory це вдалось. Тюнери створили для G63 комплект розширення кузову, включаючи навіть накладки на двері. Капот, бампери, кріплення на даху, тримач запасного колеса та інші деталі виготовлені з вуглецевого волокна. 24-дюймові колеса, взуті в липкі шини 295/30, вихлопні труби та фарба British Racing Green, завершують макіяж. Салон позашляховика повністю затягнутий у шкіру, включаючи й вантажний відсік.

Під капотом теж відбулись зміни. 4-літровий бі-турбо V8 у стандартній моделі G63 видає 585 кінських сил потужності і крутний момент у 850 ньютон-метрів. А Gronos 2021 отримав нові турбокомпресори, випускні труби, вихлопну систему та переналаштування ЕБУ, що дозволило збільшити продуктивність до 850 кінських сл і 1000 ньютон-метрів.

На прискорення до сотні “Гелік” від Mansory витрачає 3,5 секунди, що на цілу секунду менше, ніж потрібно Mercedes-AMG G63, а максимальна швидкість зросла з 220 (240 з AMG Driver's Pack) до 250 кілометрів на годину.

На Mobile.de вже є оголошення про продаж Mansory Gronos 2021 за 560 160 євро. Це означає, що тюнінгований позашляховик коштує на 400 тисяч євро дорожче за G63 у Німеччині, де останній коштує від 160 680 євро.

Фото: Mansory Gronos 2021 на базі Mercedes-AMG G63 / Mansory/Carscoops