Немецкий тюнер выпустит не более 10 экземпляров Mansory Gronos 2021 и они уже доступны для заказа.

Оригинальный Mansory Gronos вышел в 2013 году, как модифицированная версия предыдущего G-Wagen. Gronos 2021, как следует из названия, базируется на новом поколении G-Класс, а точнее на Mercedes-AMG G63. И стоит почти втрое дороже самого автомобиля.

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Если и можно сделать грубый внедорожник еще крепче и круче на вид, то Mansory это удалось. Тюнеры создали для G63 комплект расширения кузова, включая даже накладки на двери. Капот, бамперы, крепления на крыше, держатель запасного колеса и другие детали изготовлены из углеродного волокна. 24-дюймовые колеса, обутые в липкие шины 295/30, выхлопные трубы и краска British Racing Green, завершают макияж. Салон внедорожника полностью затянут в кожу, включая грузовой отсек.

Под капотом тоже произошли изменения. 4-литровый би-турбо V8 в стандартной модели G63 выдает 585 лошадиных сил мощности и крутящий момент в 850 ньютон-метров. А Gronos 2021 получил новые турбокомпрессоры, выпускные трубы, выхлопную систему и перенастройки ЭБУ, что позволило увеличить производительность до 850 лошадиных сил и 1000 ньютон-метров.

На ускорение до сотни "Гэлик" от Mansory тратит 3,5 секунды, что на целую секунду меньше, чем нужно Mercedes-AMG G63, а максимальная скорость выросла с 220 (240 с AMG Driver's Pack) до 250 километров в час.

На Mobile.de уже есть объявления о продаже Mansory Gronos 2021 за 560 160 евро. Это означает, что тюнингованный внедорожник стоит на 400 тысяч евро дороже G63 в Германии, где последний стоит от 160 680 евро.

Фото: Mansory Gronos 2021 на базе Mercedes-AMG G63 / Mansory / Carscoops