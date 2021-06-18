Справжній суперкар в кубічному кузові Mercedes-AMG G63.

Свого часу Brabus подарував світу любителів надзвичайно потужних екзотичних автомобілів Rocket 900 One Of Ten на основі Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ та невелику серію Rocket 900 на базі Mercedes-Benz S 65 AMG. Тепер настала черга “ракетизувати” культовий “Гелік”. За основу для Brabus 900 Rocket Edition став найпотужніший серійний позашляховик – Mercedes-AMG G 63.

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Цифра 900 у назві автомобіля означає потужність у кінських силах. Для цього довелось збільшити об’єм оригінального 4-літрового V8-бітурбо до 4,5 літрів. Крутний момент зріс до 1250 ньютон-метрів. Замінено шатуни, поршні, встановлено новий колінвал, турбокомпресори, дві паливних помпи, даунпайп, оновлено прошивку електронного блока управління. Усе це дозволило покращити динаміку позашляховика до ракетних 3,7 секунди до сотні з місця і максимальної швидкості у 280 кілометрів на годину.

Кузов – не менш разючий витвір мистецтва. Широкий обвіс Widestar, велика кількість карбону, великі 24-дюймові колеса Monoblock Platinum Edition Z з аеродинамічними накладками та здвоєні вихлопні патрубки, що виглядають з-під кузова з обох боків. Останні не лише мають гарний вигляд, а й можуть звучати по-різному, завдяки клапану, який одним натисканням клавіші в салоні змінює тембр і гучність зі громоподібного Sport на тихий Coming Home.

Фото: Brabus 900 Rocket Edition / Brabus

Brabus пропонує для 900 Rocket Edition вибір спортивних шин: Continental, Pirelli або Yokohama. Також вибір пропонується в кольоровій гамі інтер’єру, він може бути чорним Signature Black або сірим Stealth Gray.

Усередині Brabus 900 Rocket Edition практично повністю оброблений шкірою з контрастною прострочкою та окантовкою. Всі 216 елементів салону від дефлекторів вентиляції до накладки на кермі пофарбовані в фірмовий червоний відтінок Rocket Red. Ззаду встановлені два роздільних крісла. Обидва з підігрівом і вентиляцією, а також пам'яттю положень. За бажанням клієнта ззаду може бути й тримісний діван.

Brabus 900 Rocket Edition буде випущений обмеженою серією з 25 автомобілів, кожен з яких коштуватиме покупцю 571 270 євро.