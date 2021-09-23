Німецький тюнер стверджує, що кросовер здатен розвивати максимальну швидкість у 330 км/год.

Фірма Brabus збудує лише 25 примірників 900 Rocket Edition, кожен з яких коштуватиме покупцю 381 243 євро.

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“Ракета” від Brabus базується на потужному купеподібному кросовері AMG GLE 63S Coupe. І без того високопродуктивний агрегат кросовера, після значних доробок продукує 888 кінських сил і 1050 Нм крутного моменту. Для порівняння: стандартний GLE 63S Coupe має потужність 603 к.с. і 850 Нм. Додаткова потужність дозволила скоротити час прискорення з 0 до 100 км/год з 3,7 до 3,2 секнди.

Збільшення продуктивності мотора вдалось досягти шляхом збільшення його робочого об’єму зі стандартних 3982 до 4407 см3. В модифікованому агрегаті збільшено діаметр циліндрів до 84 міліметрів, а хід поршня – до 100 міліметрів. Також двигун забезпечили новими кованими поршнями, штоками й колінвалом.

Інші модифікації включають заміну штатних турбін на агрегати більшої продуктивності, потужніші паливні помпи, випускні колектори діаметром 2,9 дюйма (75 міліметрів) та нову вихлопну систему з нержавіючої сталі, що закінчується патрубками з титану і карбону.

Рясно оздоблений карбоном та деталями з анодованого алюмінію, Brabus 900 Rocket стоїть на 24-дюймових кованих дисках з карбоновими деталями.

До речі, в “меню” Brabus є інший 900 Rocket Edition – позашляховик на основі Mercedes-AMG G63. Він також буде випущений серією з 25 автомобілів, кожен з яких коштуватиме покупцю 571 270 євро.

Фото: Brabus AMG GLE 63 900 Rocket Edition / Brabus