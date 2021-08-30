Фірма RevoZport представила два пакети тюнінгу для чотиридверного спорткара на батарейках.

RevoZport пропонує комплекти R-Zentric Taycan Revoluzione та R-Zentric Taycan GT-Z для електричного спорткара Porsche.

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Набір деталей Taycan Revoluzione повинен посилити якості електрокара на довгих пробігах, комплект, що включає передній сплітер, бічні пороги, задній дифузор, спойлер та канарди. Тюнер стверджує, що додавання цих деталей збільшує притискну силу, не впливаючи на запас ходу електрокара. 22-дюймові ковані колеса пропонуються опційно.



Комплект Taycan GT-Z має такий же набір деталей, але вони інші, виконані з карбону та створюють більшу притискну силу. Набір також не включає передні колеса з аеродисками.



Боді-кіт RevoZport R-Zentric Taycan Revoluzione коштує 12 тисяч доларів, набір Taycan GT-Z обійдеться у 15 тисяч доларів.