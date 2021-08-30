Фірма RevoZport представила два пакети тюнінгу для чотиридверного спорткара на батарейках.

RevoZport предлагает комплекты R-Zentric Taycan Revoluzione и R-Zentric Taycan GT-Z для электрического спорткара Porsche.

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Набор деталей Taycan Revoluzione должен усилить качества электрокара на длинных пробегах, комплект, включающий передний сплиттер, боковые пороги, задний диффузор, спойлер и канарди. Тюнер утверждает, что добавление этих деталей увеличивает прижимную силу, не влияя на запас хода электрокара. 22-дюймовые кованые колеса предлагаются опционно.

Комплект Taycan GT-Z имеет такой же набор деталей, но они другие, выполнены из карбона и создают большую прижимную силу. Набор также не включает передние колеса с аэродисками.

Боди-кит RevoZport R-Zentric Taycan Revoluzione стоит 12 тысяч долларов, набор Taycan GT-Z обойдется в 15 тысяч долларов.