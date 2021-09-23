Комплект тюнинга от немецкого ателье Prior Design превращает румынский кроссовер в агрессивный спорткар. По крайней мере на вид.

Dacia Duster получил свою популярность, благодаря превосходному соотношению цены, качества и проходимости на бездорожье. Трофи-рейды или ралли – в таком формате Duster может быть спортивным, но не имеет ничего общего со спорткарами, трековыми гонками или стрит-рейсингом. Но в Prior Design так не считают и видят Duster широким и низким.

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Около года назад ателье Prior Design показало этот боди-кит на рендерах и, очевидно,компания получила достаточно положительных отзывов и запросов, чтобы воплотить его в жизнь. Недавно компания начала принимать заказы на набор PD Dacia Duster Widebody Aero-Kit для модели второго поколения 2018 года выпуска. Первым 20 покупателям бонусом обещан постер с этим широким “Дастером” на нем.

Пакет включает передний спойлер, передние и задние широкие крылья, боковые юбки, задний диффузор и спойлер на крыше. Все части из стеклопластика, построенные с высокой точностью, что делает процесс установки достаточно простым. Указанная цена не включает спойлер на крышу, за него придется доплатить еще 299 евро. Отдельно можно заказать и фирменные колесные диски от Prior.

Фото: PD Dacia Duster Widebody Aero-Kit / Prior Design

Если занижен Dacia Duster – не ваш стиль, Prior Design может предложить и внедорожную подготовку с нормальным клиренсом. Такой комплект называется Duster 4x4 Offroad Widebody и предусматривает также усиление силового агрегата машины до 400 лошадиных сил.