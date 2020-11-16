Немецкое тюнинг-ателье Prior Design показало модификацию одного из самых доступных автомобилей в своей истории. И выглядит такой Duster совсем не дешево.

Немецкий тюнер Prior Design предлагает обвесы и комплекты для модификации дорогих спорткаров от немецких Mercedes-Benz, Audi и Porsche в Rolls-Royce, Bentley, Ferrari и Mclaren. Но также в "меню" предложения для Hyundai Hyundai, Ford, Toyota и Nissan. Теперь же компания решила предложить комплект обвеса и для одного из самых популярных кроссоверов Европы – бюджетника Duster.

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Renault Duster, известный в Европе под брендом Dacia, получил известность, благодаря своей надежности, ходовым качествам и достаточному комфорту по доступной цене. В немецких дилеров Dacia Duster стоит от 11 687 евро. Топовая версия стоит от 16 464 евро.

Сейчас на сайте Prior Design пока нет информации о новом комплекте тюнинга для Duster, есть только изображения и видео, снятое изнутри тестового "Дастера" на этапе настройки производительности. Соответственно, нет и цены. Но можно предположить, что порядок цен будет таким же, как в Prior Hyundai i30.

В Германии Hyundai i30 стоит от 18 511 евро, топовая версия N Line – от 25 919 евро, а комплекты тюнинговых деталей от Prior стоят от 3159 до 3999 евро. Примерно на такое же ценообразование можно рассчитывать и для Duster – широкий обвес от Prior может стоить немного дешевле топовой комплектации самого авто.

В набор, как правило, входят капот, расширители колесных арок, широкие бамперы, боковые юбки, задний спойлер. Дополнительно заказываются выхлопные системы и колесные диски из гаммы Prior, включающей пять моделей.