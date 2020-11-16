Седан образца 2004 года через несколько месяцев снова встанет на конвейер в Иране.

Французский автопроизводитель недавно представил третье поколение Logan. В то же время бюджетный седан первого поколения собираются снова выпускать в Иране, хотя и без участия Renault.

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Концерн Renault-Nissan покинул иранский рынок, опасаясь санкций со стороны США. Однако седан-бестселлер планируют вернуть в производство на заводе SAIPA. В Иране уже локализовали производство 85% комплектующих для Logan и через несколько месяцев планируют начать его производство, сообщает Motor со ссылкой на Press TV.

Генеральный директор тегеранского машиностроительного концерна SAIPA Джавад Сулеймани заявил, что иранская версия Logan будет качественнее моделей, произведенных в исламской республике под контролем Renault. В Иране наладят выпуск двигателей и трансмиссий, а также финальную сборку автомобилей.

До введения санкций, французские концерны Peugeot-Citroen и Renault занимали доминирующее место на рынке страны с населением более 81 миллиона жителей.

Потребность в новых машинах иранские промышленники обеспечивают за счет локализации производства старых французских моделей, а также продукции китайских брендов. Например, крупнейший местный автопроизводитель – компания Iran Khodro, в прошлом году начала нелицензионный выпуск седана Peugeot 301.