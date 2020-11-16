Седан зразка 2004 року через кілька місяців знову встане на конвеєр у Ірані.

Французький автовиробник незодавно представив третє покоління Logan. У той же час бюджетний седан першого покоління збираються знову випускати в Ірані, хоча й без участі Renault.

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Концерн Renault-Nissan покинув іранський ринок, побоюючись санкцій з боку США. Однак седан-бестселер планують повернути у виробництво на заводі SAIPA. В Ірані вже локалізували виробництво 85% комплектуючих для Logan і через кілька місяців планують розпочати його виробництво, повідомляє Motor з посиланням на Press TV.

Генеральний директор тегеранського машинобудівного концерну SAIPA Джавад Сулеймані заявив, що іранська версія Logan буде якіснішою за моделі, вироблені в ісламській республіці під контролем Renault. В Ірані налагодять випуск двигунів і трансмісій, а також фінальну збірку автомобілів.

До введення санкцій, французькі концерни Peugeot-Citroen та Renault займали домінуюче місце на ринку країни з населенням більше 81 мільйона жителів.

Потреба в нових машинах іранські промисловці забезпечують за рахунок локалізації виробництва старих французьких моделей, а також продукції китайських брендів. Наприклад, найбільший місцевий автовиробник – компанія Iran Khodro, минулого року розпочала неліцензійний випуск седана Peugeot 301.