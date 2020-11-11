Шість вживаних автомобілів, які найчастіше купували минулого місяця в різних регіонах України.

Жовтень став одним з найбільш вдалих місяців для ринку вживаних авто України за весь непростий 2020 рік. Відомо, що в жовтні в нашій країні було укладено 80 903 угоди про перепродаж транспорту - краще було тільки у вересні (82 500 продажів) і липні (93 535 продажів). То ж які саме моделі були найбільш популярними в різних регіонах нашої країни.

Читайте також: Продажі електромобілів в Україні знизились на 15%

Dacia Logan від 3 700 $ до 7 369 $

Лідер в шести областях: Вінницька, Хмельницька, Чернігівська, Харківська, Волинська, Полтавська.

Subaru Forester від 7 000 $ до 25 250 $

Лідер в шести областях: Київська, Дніпропетровська, Одеська, Херсонська, Черкаська, Чернівецька.

Dacia Sandero від 5 248 $ до 12 350 $

Лідер в п'яти областях: Тернопільська, Львівська, Сумська, Рівненська, Кіровоградська.

Москвич АЗЛК 2141 від 450 $ до 1 800 $

Лідер в двох областях: Запорізька, Миколаївська.

Jeep Grand Cherokee від 5 480 $ до 52 700 $

Лідер в двох областях: Івано-Франківська, Закарпатська.

Opel Vectra від 2 800 $ до 5 000 $

Лідер в одній області: Житомирська.

Читайте також: Для Верховної Ради придбали 14 новеньких Toyota Camry

Цікаво, що раніше найпопулярнішим автомобілем в Миколаївській області на вторинному ринку був Lexus RX, однак тепер місцеві жителі переключили увагу на ... “Москвичі”. Що стосується “Логана”, - його популярність, схоже, теж згасає, адже в останній місяць літа він лідирував відразу в десяти областях нашої країни.

Всього ж за 10 місяців поточного року в Україні було продано 642 140 машин з пробігом. Причому, ці данні не враховують реєстрацій “свіжопригнаних” вживаних легковиків.