За гроші платників податків для Верховної Ради придбали 10 Toyota Camry чорного кольору в комплектації "Комфорт" по 895 тисяч гривень за автомобіль і чотири в комплектації "Елеганс" по 896 тисяч гривень.

Автобаза Управління справами Апарату Верховної Ради України за результатами тендеру уклала з ТОВ "АРТСІТІ" (Харків) договір на придбання 14 автомобілів Toyota Camry за 12,54 млн грн. Про це повідомляють “Наші гроші” з посиланням на дані системи “Прозорро”.

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Приблизно за такими ж цінами "АРТСІТІ" пропонує автомобілі на своєму сайті — і це не найдорожчі комплектації. Серед дорогих автомобілів один має бути з бежевим салоном, три — з чорним.

В автомобілях має бути підігрів передніх сидінь, датчики паркування спереду і ззаду, камера заднього виду, клімат-контроль, склоочисники з датчиком дощу, акустичне лобове скло з тонованою смугою темно-синього кольору, зовнішні дзеркала з електроприводом і обігрівом, аудіосистема Toyota (радіоприймач, CD/MP3/WMA-плеєр) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 7.0 і 6 динаміками, тощо.