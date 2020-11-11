За деньги налогоплательщиков для Верховной Рады приобрели 10 Toyota Camry черного цвета в комплектации "комфорт" по 895 тысяч гривен за автомобиль, и четыре в комплектации "элеганс" по 896 тысяч гривен.

Автобаза Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины по результатам тендера заключила с ООО "АРТСИТИ" (Харьков) договор на приобретение 14 автомобилей Toyota Camry за 12,54 млн грн. Об этом сообщают “Наши деньги” со ссылкой на данные системы “Прозорро”.

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Примерно по таким же ценам "АРТСИТИ" предлагает автомобили на своем сайте – и это не самые дорогие комплектации. Среди дорогих автомобилей один должен быть с бежевым салоном, три – с черным.

В автомобилях должен быть подогрев передних сидений, датчики парковки спереди и сзади, камера заднего вида, климат-контроль, стеклоочистители с датчиком дождя, акустическое лобовое стекло с тонированной полосой темно-синего цвета, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, аудиосистема Toyota (радиоприемник, CD/MP3/WMA-плеер) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 7.0 и 6 динамиками и тому подобное.