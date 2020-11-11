Схоже, українці зрозуміли, що експлуатація електромобіля не така вже й вигідна, як здається на перший погляд. Продажі автомобілів з нетрадиційним приводом почали знижуватись не зважаючи на значні податкові пільги.

У жовтні український автопарк поповнили 657 електромобілів, що на 15% менше, ніж у минулому році, повідомляє Укравтопром. У той же час частка нових автомобілів в придбаннях зросла до 11%, проти 6% роком раніше.

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Основну масу в жовтневих реєстраціях автотранспортних засобів на електротязі, як і раніше, склали легкові автомобілі – 632 шт. (-11% до жовт. 2019р.) Кількість комерційних електромобілів, зареєстрованих за місяць – 25 шт. (-59%). Всього за десять місяців з початку року українці придбали і поставили на облік 6309 автотранспортних засобів на електротязі або на 1% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

З цієї кількості: легкових авто – 6016 шт. (з них нових тільки 8%), комерційних – 292 шт. (нових – 3%) і один електробус (новий). Найпопулярнішим електрокаром в українців залишається Nissan Leaf. З січня по жовтень 1912 ліфів поповнили автопарк країни. На другому місці Tesla Model 3, автомобілі цієї моделі з початку року обрали 729 автомобілістів. Третій результат у Tesla Model S – 676 шт. На четвертій позиції Fiat 500е – 319 шт. Замикають п’ятірку найбільш затребуваних автомобілів з нетрадиційним приводом відразу два автомобіля Chevrolet Bolt і Tesla Model X, у яких по 310 реєстрацій з початку року.