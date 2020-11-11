Похоже, украинцы поняли, что эксплуатация электромобиля не такая уж и выгодная, как кажется на первый взгляд. Продажи автомобилей с нетрадиционным приводом начали снижаться несмотря на значительные налоговые льготы.

В октябре украинский автопарк пополнили 657 электромобилей, что на 15% меньше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром. В то же время доля новых автомобилей в приобретениях выросла до 11%, против 6% годом ранее.

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Основную массу в октябрьских регистрациях автотранспортных средств на электротяге, как и раньше, составили легковые автомобили – 632 штук (-11% к окт. 2019р.). Количество коммерческих электромобилей, зарегистрированных за месяц – 25 штук (-59%). Всего за десять месяцев с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 6309 автотранспортных средств на электротяге или на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из этого количества: легковых автомобилей – 6016 штук (из них новых только 8%), коммерческих – 292 штук (новых – 3%) и один электробус (новый). Самым популярным электрокаром в украинском остается Nissan Leaf. С января по октябрь 1912 “лифов” пополнили автопарк страны. На втором месте Tesla Model 3, автомобили этой модели с начала года выбрали 729 автомобилистов. Третий результат у Tesla Model S – 676 ​​штук. На четвертой позиции Fiat 500е – 319 штук. Замыкают пятерку наиболее востребованных автомобилей с нетрадиционным поводом сразу два автомобиля Chevrolet Bolt и Tesla Model X, у которых по 310 регистраций с начала года.