Шесть подержанных автомобилей, которые чаще всего покупали в прошлом месяце в разных регионах Украины.

Октябрь стал одним из самых удачных месяцев для рынка подержанных авто Украины за весь непростой 2020 год. Известно, что в октябре в нашей стране было заключено 80 903 соглашения о перепродаже транспорта – лучше было только в сентябре (82 500 продаж) и июле (93 535 продаж). То же какие именно модели были наиболее популярными в разных регионах нашей страны.

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Dacia Logan от 3 700 $ до 7 369 $

Лидер в шести областях: Винницкая, Хмельницкая, Черниговская, Харьковская, Волынская, Полтавская.

Subaru Forester от 7 000 $ до 25 250 $

Лидер в шести областях: Киевская, Днепропетровская, Одесская, Херсонская, Черкасская, Черновицкая.

Dacia Sandero от 5 248 $ до 12 350 $

Лидер в пяти областях: Тернопольская, Львовская, Сумская, Ровенская, Кировоградская.

Москвич АЗЛК 2141 от 450 $ до 1 800 $

Лидер в двух областях: Запорожская, Николаевская.

Jeep Grand Cherokee от 5 480 $ до 52 700 $

Лидер в двух областях: Ивано-Франковская, Закарпатская.

Opel Vectra от 2 800 $ до 5 000 $

Лидер в одной области: Житомирская.

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Интересно, что ранее самым популярным автомобилем в Николаевской области на вторичном рынке был Lexus RX, однако теперь местные жители переключили внимание на ... "Москвичи". Что касается “Логана”, – его популярность, похоже, тоже угасает, ведь в последний месяц лета он лидировал сразу в десяти областях нашей страны.

Всего же за 10 месяцев текущего года в Украине было продано 642 140 машин с пробегом. Причем, эти данные не учитывают регистраций "свежепригнанных" подержанных легковушек.