Німецьке тюнінг-ательє Prior Design показало модифікацію одного з найдоступніших автомобілів в своїй історії. І виглядає такий Duster зовсім не дешево.

Німецький тюнер Prior Design пропонує обвіси та комплекти для модифікації найдорожчих спорткарів від німецьких Mercedes-Benz, Audi та Porsche до Rolls-Royce, Bentley, Ferrari й Mclaren. Але також має в “меню” пропозиції для Hyundai Hyundai, Ford, Toyota і Nissan. Тепер же компанія вирішила запропонувати комплект обвісу і для одного з найпопулярніших кросоверів Європи – бюджетника Duster.

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Renault Duster, відомий у Європі під брендом Dacia, отримав популярність, завдяки своїй надійності, ходовим якостям та достатньому комфорту за доступну ціну. У німецьких дилерів Dacia Duster коштує від 11 687 євро. Топова версія коштує від 16 464 євро.



Наразі на сайті Prior Design поки немає інформації про новий комплект тюнінгу для Duster, є лише зображення та відео, зняте зсередини тестового “Дастер” на етапі налаштування продуктивності. Відповідно, немає й ціни. Та можна припустити, що порядок цін буде таким же, як у Prior Hyundai i30.

У Німеччині Hyundai i30 коштує від 18 511 євро, топова версія N Line – від 25 919 євро, а комплекти тюнінгових деталей від Prior коштують від 3159 до 3999 євро. Приблизно на таке ж ціноутворення можна розраховувати і для Duster – широкий обвіс від Prior може коштувати трохи дешевше топової комплектації самого авто.



До набору, як правило, входять капот, розширювачі колісних арок, широкі бампери, бічні спідниці, задній спойлер. Додатково замовляються вихлопні системи та колісні диски з гамми Prior, що включає п’ять моделей.