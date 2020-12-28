Наряду с обычным Duster тюнингованная машина будет выглядеть как мускулистый великан Халк, по сравнению со скромным профессором Брюсом Беннером.

Специалисты немецкого тюнинг-ателье Prior Design представили свой второй тюнинг-проект для Dacia Duster за этот год – первый был спортивным, а второй ориентирован на бездорожье. Новый комплект тюнер обещает вывести на рынок в следующем году.

Смотрите также: Самый черный автомобиль в мире покрыли сияющей пудрой и это настоящий космос

Prior Design Duster 4x4 Offroad Widebody имеет такой же широкий кузов, как и представленный ранее спортивный вариант Prior Design Duster Widebody. И вместо заниженной подвески у внедорожной версии клиренс увеличен, вместо стильных больших колес, здесь маленькие колеса с внедорожными шинами с высоким профилем и грязевым протектором. А рейлинги на крыше Duster 4x4 Offroad работают по назначению.

Фото: Prior Design Duster 4x4 Offroad Widebody / Prior Design

Изменения в Duster 4x4 Offroad Widebody включают усиленную подвеску, увеличенный на 2 сантиметра дорожный просвет, кованые колеса с шинами BFGoodrich All Terrain T/A, силовой передний бампер, расширенные пороги и колесные арки, дополнительную светодиодную оптику, защитные накладки на задние фонари, багажник на крыше и каркас безопасности внутри, по желанию клиента.

Тюнеры поработали и над силовым агрегатом “Дастера”. Как и у спортивной версии, у внедорожной под капотом будет 400-сильный агрегат, испытания которого можно увидеть в видео ниже.

Стоимость набора тюнинга Prior Design Duster 4x4 Offroad Widebody пока не объявлена, однако известно, что спортивный комплект стоит в Германии от 11 687 до 16 464 евро.