Поряд зі звичайним Duster тюнінгована машина виглядатиме як м'язистий велетень Халк, порівняно зі скромним професором Брюсом Беннером.

Фахівці німецького тюнінг-ательє Prior Design представили свій другий тюнінг-проект для Dacia Duster за цей рік – перший був спортивним, а другий орієнтований на бездоріжжя. Новий комплект тюнер обіцяє вивести на ринок наступного року.

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Prior Design Duster 4x4 Offroad Widebody має такий же широкий кузов, як і представлений раніше спортивний варіант Prior Design Duster Widebody. Та замість заниженої підвіски у позашляхової версії кліренс збільшений, замість стильних великих коліс, тут маленькі колеса з позашляховими шинами з високим профілем та грязьовим протектором. А рейлінги на даху Duster 4x4 Offroad працюють за призначенням.

Фото: Prior Design Duster 4x4 Offroad Widebody / Prior Design

Зміни у Duster 4x4 Offroad Widebody включають посилену підвіску, збільшений на 2 сантиметри дорожній просвіт, ковані колеса з шинами BFGoodrich All Terrain T/A, силовий передній бампер, розширені пороги та колісні арки, додаткову світлодіодну оптику, захисні накладки на задні ліхтарі, багажник на даху, шноркель та каркас безпеки всередині.

Тюнери попрацювали і над силовим агрегатом “Дастера”. Як і у спортивної версії, у позашляхової під капотом буде 400-сильний агрегат, випробування якого можна побачити у відео нижче.

Вартість набору тюнінгу Prior Design Duster 4x4 Offroad Widebody поки не оголошена, однак відомо, що спортивний комплект коштує в Німеччині від 11 687 до 16 464 євро.