Комплект тюнінгу від німецького ательє Prior Design перетворює румунський кросовер на агресивний спорткар. Принаймні на вигляд.

Dacia Duster здобув свою популярність, завдяки чудовому співвідношенню ціни, якості та прохідності на бездоріжжі. Трофі-рейди чи ралі – в такому форматі Duster може бути спортивним, але не має нічого спільного зі спорткарами, трековими перегонами чи стріт-рейсінгом. Та у Prior Design так не вважають і бачать Duster широким і низьким.

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Близько року тому ательє Prior Design показало цей боді-кіт на рендерах і, очевидно,компанія отримала достатньо схвальних відгуків та запитів, аби втілити його у життя. Нещодавно компанія почала приймати замовлення на набір PD Dacia Duster Widebody Aero-Kit для моделі другого покоління від 2018 року випуску. Першим 20 покупцям бонусом обіцяно постер з цим широким “Дастером” на ньому.

Пакет включає передній спойлер, передні та задні широкі крила, бічні спідниці, задній дифузор та спойлер на даху. Всі частини зі склопластику, побудовані з високою точністю, що робить процес установки досить простим. Вказана ціна не включає спойлер на дах, за нього доведеться доплатити ще 299 євро. Окремо можна замовити й фірмові колісні диски від Prior.

Фото: PD Dacia Duster Widebody Aero-Kit / Prior Design

Якщо занижений Dacia Duster – не ваш стиль, Prior Design може запропонувати й позашляхову підготовку з нормальним кліренсом. Такий комплект називається Duster 4x4 Offroad Widebody та передбачає також посилення силового агрегату машини до 400 кінських сил.