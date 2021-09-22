Японський тюнер об'єднався з фірмою Sphere Light для роботи над цим проєктом. Замовлення на комплект тюнінгу для позашляховика вже приймаються.

Toyota представила довгоочікуваний Land Cruiser 300 нового покоління у червні цього року, вклавши у позашляховик увесь досвід, отриманий за попередні дев’ять генерацій “Крузерів”. Автомобіль вийшов безпечнішим, більш зручним для пасажирів, кращим на бездоріжжі та більш преміальним на вигляд. Toyota навіть запропонувала окрему версію моделі для важкого бездоріжжя, аби задовольнити різні потреби покупців. Але завжди є ті, кому потрібно щось більш особливе і Liberty Walk має пропозицію на цей випадок.

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Черга замовлень на LC 300 вже розтягнулась на чотири роки, але ті, хто вже встиг провести тест-драйв Land Cruiser 300, запевняють, що будь-яке очікування варте того, адже автомобіль виявився грандіозним у всіх аспектах. При чому на бездоріжжі майже однаково добре почуваються і розкішний Land Cruiser 300, і його позашляхова спортивна версія Land Cruiser 300 GR Sport.

Японська тюнінг-студія Modellista встигла першою показати свій комплект обвісу для позашляховика Toyota, але він виявився досить стриманим і скромним. Натомість комплект широкого кузова від ательє Liberty Walk виглядає цілком розкуто та додає позашляховику помітності.

Фото: Toyota Land Cruiser 300 з тюнінгом від Liberty Walk / Liberty Walk

Карбоновий капот, “губа” переднього бампера з додатковими світлодіодними ліхтарями, решітка радіатора з написом Liberty Walk, розширені колісні арки, задній бампер з дифузором, спойлер на даху та ще один посередині двері багажника та подвійні наконечники вихлопних труб тюнер оцінив у 19 580 доларів.

Великі колісні диски, вихлопна система та підвіска від Liberty Walk доступні для замовлення окремо. Комплект тюнінгу для Land Cruiser 300 можна замовити з будь-якої точки світу, а отримати свої набори покупці почнуть у січні 2022 року.