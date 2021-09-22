Японский тюнер объединился с фирмой Sphere Light для работы над этим проектом. Заказы на комплект тюнинга для внедорожника уже принимаются.

Toyota представила долгожданный Land Cruiser 300 нового поколения в июне этого года, вложив во внедорожник весь опыт, полученный за предыдущие девять генераций “Крузеров”. Автомобиль получился более безопасным, более удобным для пассажиров, лучшим на бездорожье и более премиальным на вид. Toyota даже предложила отдельную версию модели для тяжелого бездорожья, чтобы удовлетворить различные потребности покупателей. Но всегда есть те, кому нужно что-то более особенное и у Liberty Walk есть предложение на этот случай.

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Очередь заказов на LC 300 уже растянулась на четыре года, но те, кто уже успел провести тест-драйв Land Cruiser 300, уверяют, что любое ожидание стоит того, ведь автомобиль оказался грандиозным во всех аспектах. При чем на бездорожье почти одинаково хорошо себя чувствуют и роскошный Land Cruiser 300, и его внедорожная спортивная версия Land Cruiser 300 GR Sport.

Японская тюнинг-студия Modellista успела первой показать свой комплект обвеса для внедорожника Toyota, но он оказался довольно сдержанным и скромным. Зато комплект широкого кузова от ателье Liberty Walk выглядит вполне раскованно и придает внедорожнику заметности.

Фото: Toyota Land Cruiser 300 с тюнингом от Liberty Walk / Liberty Walk

Карбоновый капот, “губа” переднего бампера с дополнительными светодиодными фонарями, решетка радиатора с надписью Liberty Walk, расширенные колесные арки, задний бампер с диффузором, спойлер на крыше и еще один посередине двери багажника и двойные наконечники выхлопных труб тюнер оценил в 19 580 долларов.

Большие колесные диски, выхлопная система и подвеска от Liberty Walk доступны для заказа отдельно. Комплект тюнинга для Land Cruiser 300 можно заказать из любой точки мира, а получать свои наборы покупатели начнут в январе 2022 года.