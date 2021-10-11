Для багатьох автомобілістів вартість будь-якої моделі з лінійки Mercedes-Maybach є захмарною, але якщо дуже хочеться стати власником машини з подвійною "M", ательє Automobili Ardent може допомогти досягти бажаного за скромні гроші.

Mercedes-Maybach S-Class є втіленням розкоші в асортименті німецької компанії, тому має відповідний прайс – від 5 118 056 гривень в Україні, що означає, що його не можуть собі дозволити “прості смертні”. Втім, не обов’язково йти в депутати чи масштабувати свій бізнес з кавовими кіосками на всю країну, щоб вразити оточення своїм автомобілем.

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Ательє Automobili Ardent пропонує на популярному онлайн-майданчику набір для тюнінгу Mercedes-Benz E-Class L (подовжена колісна база) в кузові W213 – дорестайлігнової моделі 2016–2020 років випуску. Щоправда, такі довгобазні E-Class офіційно продавались лише в Китаї та Індії.

Фото: репліка Mercedes-Maybach S-Class на базі E-Class L / Carscoops

Набір від Automobili Ardent замінює оригінальні бампери та пороги, радіаторну решітку та шильдики E-Class L, а також патрубки вихлопної системи, новими деталями, надаючи автомобілю більш показного вигляду. Двоколірне фарбування кузову посилює ефект подібності, але його власникам доведеться виконувати за додаткову плату і тоді єдиними речами, які видаватимуть E-Class будуть колісні диски та окантовка вікон. Набір коштує близько 1500 доларів і це навіть дешевше, ніж широкий кузов для Duster.

Фото: оригінальний Mercedes-Maybach S-Class / Daimler

Кінцевий результат виглядає досить переконливо, оскільки E-Class справді дуже схожий на Mercedes-Maybach S560 2019 року. Звичайно, навчене око легко помітить розбіжності між клоном і оригіналом, але для більшості людей це має виглядати досить переконливо.