Таким образом французский производитель отметил 60-летие этой модели. Напоминать о ней не нужно, поскольку Renault планирует вернуть к жизни несколько исторических моделей в формате электромобилей.

Для создания этого шоукара, компания Renault объединилась с французским дизайнером Матье Леханнером. Перед тем, как к работе приступил художник, инженеры перевели старенький Renault 4 на электротягу. И теперь это Suite № 4.

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За 30 лет производства было выпущено более 8 миллионов Renault 4, он стал самым распространенным французским автомобилем, который выпускался в 28-ми странах, а продавался более чем в сотне. Это был французский "Фольксваген Жук" и Renault хочет напомнить об этом миру.

Дизайнер Матье Леханнер предложил заменить задние панели кузова старого авто на прозрачные поверхности из поликарбоната, чтобы обеспечить максимум света внутри. На крыше размещены солнечные панели, которые помогают заряжать полностью электрическую силовую установку.

Чтобы подчеркнуть электрическую суть машины, на месте решетки радиатора была установлена ​​глухая панель из полированного алюминия. Кузов окрашен в три слоя белой матовой краской, что, по мнению создателей, создает ощущение монументальности, как в современных зданиях.

В интерьере используются текстильные материалы, ткань подобрана так, чтобы создавать ощущение уюта. Передние сиденья и передняя панель покрыты желтым бархатом, а задние сиденья обшиты грубой ребристой тканью.

А багажник превратился в некую спальню – все внутренние поверхности обшиты деревом от высококлассных парижских мебельщиков.

Шоукар представят на выставке Maison&Objet в Париже, после чего он поселится в музее Renault.

Фото: электрический рестомод Suite № 4 на основе Renault 4 / Renault